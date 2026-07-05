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60 пожара за денонощие в Гърция, големият огън край Рафина вече е овладян

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Големият пожар в Солун е обхванал два завода - за рециклиране на отпадъци и текстилна фабрика.

Общо 60 пожара са избухнали на територията на Гърция само за последните 24 часа, съобщиха гръцките противопожарни служби. Макар повечето огнища да са били овладени още в началния етап, част от тях са наложили мащабна намеса на пожарникари, самолети и хеликоптери, а на няколко места са били изпратени предупреждения към населението.
Най-сериозната ситуация беше в района на Рафина, източно от Атина, където пожарът, разпалван от силния вятър, наложи евакуацията на няколко населени места. Огънят е поставен под контрол, но пожарникарите продължават работа на терен за потушаване на отделните тлеещи огнища и за недопускане на ново разпалване.
Гръцките власти предупреждават, че опасността от пожари остава изключително висока заради горещото време, сушата и силните ветрове. На много места в страната е в сила повишена степен на готовност, а гражданите и туристите са призовани да избягват дейности, които могат да предизвикат пожар, както и да следят указанията на службите за гражданска защита.
Летният сезон в Гърция традиционно е съпроводен с повишен риск от горски пожари, а през последните години страната все по-често се сблъсква с мащабни огнени бедствия, които засягат както населени места, така и популярни туристически райони.

Големият пожар в Солун е обхванал два завода - за рециклиране на отпадъци и текстилна фабрика.

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