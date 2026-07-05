Русия свалила за денонощие 9 бомби, ракета "Нептун-МД" и 282 украински дрона

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Русия е свалила за денонощие 9 бомби, ракета "Нептун-МД" и 282 украински дрона от самолетен тип, съобщи руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

Руските войски са нанесли удари по военни летища и обекти от енергийната и транспортната инфраструктура на Украйна, предаде БТА по информация министерството.

"С оперативно-тактическа авиация, ударни безпилотни летателни апарати, ракетни войски и артилерия подразделенията на Въоръжените сили на Руската федерация нанесоха удари по военни летища, обекти от горивно-енергийната и транспортната инфраструктура, логистични центрове, места за производство и съхранение на далекобойни безпилотни летателни апарати и техни компоненти, както и по пунктове за временно разполагане на украински въоръжени формирования и чуждестранни наемници в 149 района", се посочва в съобщението на ведомството.

По-рано днес стана ясно, че резидентът на САЩ Доналд Тръмп е предложил на Владимир Путин съдействие за мир с Украйна в 90-минутен телефонен разговор.

Следващата седмица в Турция ще има среща на върха на НАТО и офертата била направена в тази връзка. Американският президент е заявил, че специалните пратеници на САЩ Стив Уиткоф и Джаред Къшнър ще продължат усилията си за посредничество в търсенето на мирно споразумение и при необходимост са готови отново да посетят Москва.