Макрон се готви за визита в Сирия - знак за нов етап в отношенията между Париж и Дамаск

Френският президент Еманюел Макрон се очаква скоро да посети Сирия - визита, която би била сред най-значимите дипломатически събития в отношенията между двете страни след повече от десетилетие на война и политическа изолация. Сирийското президентство съобщи, че се подготвя посещение на френския държавен глава, без засега да посочва конкретна дата. Ако визитата бъде осъществена, тя ще бъде възприета като важен политически сигнал за постепенното възстановяване на контактите между европейски държави и Дамаск.

Франция беше сред най-критичните европейски страни към сирийското ръководство след началото на гражданската война през 2011 г. Париж прекъсна дипломатическите си отношения с Дамаск и години наред настояваше за политически преход под егидата на международната общност. През последните месеци обаче в региона се наблюдава постепенно затопляне на отношенията със Сирия, след като няколко арабски държави възстановиха официалните си контакти с Дамаск. Очакваното посещение на Макрон се вписва именно в тази по-широка тенденция на дипломатическо раздвижване. Сред темите, които вероятно ще бъдат обсъдени, са регионалната сигурност, борбата с тероризма, възстановяването на страната след дългогодишния конфликт и ролята на Европа в бъдещото развитие на Сирия.

Все още не е ясно кога точно ще се състои визитата и каква ще бъде програмата на френския президент, но евентуалното му посещение вече предизвиква сериозен международен интерес като възможен повратен момент в отношенията между Франция и Сирия.