Папа Лъв XIV се оттегля за първата си лятна почивка като глава на Католическата църква

Светият отец ще прекара две седмици в Кастел Гандолфо, но ще продължи да води богослужения и да се среща с вярващи.

Папа Лъв XIV от днес започва първата си лятна ваканция, откакто беше избран за глава на Римокатолическата църква през май. След натоварени първи два месеца начело на Ватикана той се оттегля в традиционната папска резиденция в италианското градче Кастел Гандолфо, разположено на около 25 километра югоизточно от Рим.

Макар да е в почивка, програмата на Светия отец няма да бъде напълно свободна. По време на престоя си той ще отслужи няколко литургии, ще произнесе неделната молитва „Ангел Господен" и ще се срещне с поклонници, запазвайки част от публичните си ангажименти. Частните и общите аудиенции във Ватикана обаче временно се преустановяват и ще бъдат възобновени в края на месеца.

Лъв XIV наследи папа Франциск през май и още в първите си седмици на Светия престол постави силен акцент върху темите за мира, диалога, социалната справедливост и защитата на човешкото достойнство. Той нееднократно призова за прекратяване на войните в света, подкрепа за най-уязвимите и етичен подход към развитието на изкуствения интелект.

След края на ваканцията папата ще се завърне във Ватикана, където ще продължи участието си в събитията от Юбилейната година на Католическата църква, включително и в мащабния Юбилей на младежите в края на юли.