Убийството на 11-годишната Лиана отвори темата за секстормоза над деца във Франция

Срещу основния заподозрян многократно били подавани жалби за предишни случаи на педофилия, но без последствия

70 хил. нерешени случая на насилие над малолетни събират прах и сега спешно ще бъдат преразгледани

На 29 май 11-годишната Лиана излиза от училище, за да се върне у дома в градчето Фльоранс в департамента Жер, където живее, но родителите ѝ никога повече не я виждат жива.

Свидетели твърдят, че в ранния следобед детето се е качило в автомобила на някакъв мъж. Седмица по-късно бездиханното тяло на момиченцето е открито, захвърлено в изоставен склад за зърно.

Основният заподозрян е идентифициран бързо. Срещу 41-годишния Жером Бардела в миналото има многократни жалби за изнасилване, но той

никога не се изправя пред съда и се разхожда на свобода

необезпокояван. След като колата му е разпозната като тази, в която се е качила Лиана, той признава, че действително я е возил, но твърди, че я е оставил пред общинския басейн. Бързо става ясно, че Бардела е баща на една от приятелките на момиченцето и че двете семейства се познават от години. По време на издирването става ясно, че родителите на Лиана в един момент са прекъснали всякакви контакти с Бардела заради смущаващите му действия спрямо дъщеря им по време на пижамено парти в дома му.

Лека-полека профилът на извършителя започва да се оформя. Миналата година срещу него е подадена жалба от името на 10-годишно дете, което твърди, че е било многократно изнасилвано от 41-годишния мъж. Полицаите разпитали жертвата и майка ѝ, направена била медицинска и психологическа експертиза, която доказва изложените в жалбата факти. Документите по случая обаче се забавят 13 дни при прехвърлянето си по пощата между прокуратурата в Тулуза и тази в Ош.

В Ош мотаенето продължава. Минава месец, докато някой се сети да надникне в досието, още месец и половина, за да бъде определен разследващ екип. Междувременно Бардела дори не е задържан. “Случаят е бил разглеждан като рутинен - като онези, свързани с кражба, грабеж или изнудване, а не като приоритетен случай, свързан със сексуално насилие срещу непълнолетно лице”, разкрива източник от юридическите среди. Впоследствие се оказа, че тази жалба съвсем не е първата. Друга, пак свързана с дете на около 10 г., е депозирана през 2022 г. През 2021 г. Бардела е уволнен от училище, в което работел по поддръжката, заради непристойно поведение. Още една жалба е подадена след изчезването на Лиана. През 2017 г. мъжът поддържал връзка със 17-годишно момиче, чиято майка също се оплаквала в полицията.

Разкритията около убийството на Лиана и снизходителния или по-скоро безразличен начин, по който правораздавателните органи са се отнасяли към педофилските наклонности на заподозрения в продължение на години, доведе до масови протести в страната. Хиляди французи излязоха по улиците с лозунги: “Пазете децата ни”. Наложи се Жералд Дарманен -

министърът на правосъдието, да се извини по телевизията на гражданите

заради съдебните пропуски и лошото функциониране на прокуратурата. “Французите напълно справедливо са шокирани и ужасени от тези провали”, призна той.

Случаят идва няколко месеца след като френското общество бе залято от разкрития за сексуални посегателства срещу малолетни, някои от които дори деца в предучилищна възраст, извършвани основно от т. нар. аниматори, които имат задължението да се грижат за малките ученици по време на междучасия, докато обядват или по време на извънкласни занимания.

В началото на годината 132-ма души с тази професия бяха уволнени, 52-ма от които заради сексуално насилие. Текат десетки други разследвания, като жертвите са както момиченца, така и момченца. Много родители заживяха с усещането, че децата им не са в безопасност, дори когато се намират под отговорността на образователни институции като училищата и детските градини.

В тази обществена атмосфера на недоверие към съдебните институции Дарманен е наредил на централната и регионалните прокуратури да преразгледат 70 хил. висящи дела за сексуално насилие над малолетни. Определеният срок обаче е твърде кратък - до 14 юли, и мнозина се опасяват, че това е просто акция за успокояване на духовете, която няма да има сериозен ефект. Още повече че според Съвета на Европа френското правосъдие страда от хронична мудност, тъй като страната разполага с може би най-ниския брой професионални магистрати в Европа на глава от населението.

“Този преглед на делата е малко вероятно да промени значително броя на съдебните процеси или осъдителните присъди. Разследващите магистрати и съдилищата ще останат претоварени, освен ако не се осъществи основна реформа на наказателното производство и/или не се увеличи значително бюджетът за правосъдие”, смята адвокат по наказателно право.

Според данни на неправителствени организации всяка година във Франция 160 хил. деца са подложени на някаква форма на сексуално насилие, което прави по едно дете на всеки 3 минути или по 480 дневно. Почти 40% от този вид насилие във възрастта преди навършване на 18 години се случва с деца под 11 г.

В семейната среда сексуалното насилие започва много рано: средната възраст на жертвите е 7 години за момичетата и 8 за момчетата. Една от всеки четири жертви на кръвосмешение е била под 5-годишна възраст по време на насилието. Почти всички деца, минали през този кошмар в ранна възраст, развиват тежки психически травми, които бележат целия им живот. Изнесените данни са наистина чудовищни.

Гражданска платформа, създадена след трагедията с Лиана, за да документира жалби за сексуално насилие, игнорирани от съдебната система, е събрала над 5300 случая само за шест дни. На 15 юли в Националното събрание

ще бъде внесен нов проектозакон за защита на децата

Министърката по въпросите на равенството между половете Орор Берже обещава, че всички необходими реформи за борба със сексуалното насилие срещу жени и деца ще бъдат осъществени “преди края на петгодишния мандат”. “Сигурното е, че ще работим и ще приемем необходимите мерки, защото това е национален приоритет”, заяви тя. Берже се надява в закона да залегне принципът, че сексуалното насилие срещу непълнолетно лице не подлежи на давност.