Бурното море затвори плажовете по турското Черноморие

Властите забраниха влизането във водата заради опасни вълни и силен вятър, спасителните служби призовават туристите да спазват ограниченията

Неблагоприятните метеорологични условия наложиха турските власти временно да забранят влизането в Черно море по части от северното крайбрежие на страната. Причината са силният вятър, високите вълни и опасните течения, които създават сериозен риск за къпещите се.

По плажовете са издигнати червени флагове, а спасителите и местните администрации призовават както жителите, така и хилядите туристи да не пренебрегват предупрежденията. Подобни ограничения се въвеждат редовно през летния сезон, когато резките промени във времето по Черноморието могат за часове да превърнат иначе спокойното море в опасно.

Черноморското крайбрежие на Турция е сред предпочитаните дестинации както за местните жители, така и за туристи от съседните държави, включително и от България. Именно затова властите подчертават, че мярката е превантивна и ще остане в сила до подобряване на метеорологичната обстановка.

Очаква се забраната да бъде отменена веднага след като морето се успокои и спасителните служби преценят, че условията отново са безопасни за къпане. Междувременно туристите са посъветвани да следят указанията на местните власти и прогнозите за времето, преди да посещават плажовете.