Етна отново парализира полетите над Сицилия, облак пепел затвори част от въздушното пространство

Най-активният вулкан в Европа изхвърли огромно количество вулканична пепел, което доведе до нарушения в самолетния трафик към Катания

Мощен облак вулканична пепел се издигна над Етна и наруши въздушния трафик над източната част на Сицилия. В резултат на засилената вулканична активност бяха отменени и пренасочени десетки полети от и към летището в Катания, съобщават местните власти.

Според италианските служби облакът от пепел е достигнал височина, при която представлява риск за гражданската авиация. Заради това достъпът до част от въздушното пространство временно беше ограничен, а авиокомпаниите бяха принудени да променят графиците си.

Етна е най-високият и най-активният вулкан в Европа. Той изригва често, като през последните години на няколко пъти предизвика затваряне на летището в Катания именно заради вулканичната пепел. Макар лавовите потоци рядко да застрашават населените места, фините частици във въздуха могат да бъдат опасни за самолетните двигатели и затова дори умерени изригвания водят до ограничения в полетите.

Властите следят развитието на ситуацията, а пътниците са призовани да проверяват статуса на полетите си преди да отпътуват за летището, тъй като е възможно да има допълнителни закъснения и промени в разписанието.