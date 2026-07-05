Жегата вече удря не само здравето, а и икономиката на Европа

Екстремните горещини намаляват производителността, затрудняват транспорта и строителството, а според нов анализ могат да струват стотици милиарди евро на най-големите европейски икономики до края на десетилетието.

Все по-честите и продължителни горещи вълни вече не са само климатичен проблем, а се превръщат в сериозна заплаха за икономическия растеж на Европа. Това показва анализ на Allianz Trade, според който екстремните температури могат да намалят икономическия растеж на най-засегнатите европейски държави с между 5 и 7% общо за периода 2026–2030 г., ако се повторят най-горещите години от последното десетилетие.

Най-големи загуби се очакват за Франция, Италия, Германия и Испания. Само за Франция потенциалните щети се оценяват на около 240 млрд. долара, следвана от Италия със 147 млрд., Германия със 131 млрд. и Испания със 120 млрд. долара.

Ефектът далеч не се изчерпва със земеделието или строителството. Високите температури намаляват концентрацията и работоспособността на хората, нарушават съня и водят до по-ниска производителност дори в офисите. Наред с това горещините затрудняват транспорта, увеличават натоварването на електроенергийните системи и създават допълнителни проблеми за веригите на доставки.

Анализаторите отбелязват, че Европа е особено уязвима, защото честотата на горещите вълни на континента е нараснала многократно спрямо 80-те години на миналия век. Учените са единодушни, че причиненото от човешката дейност изменение на климата увеличава вероятността от екстремни явления като горещини, суши и наводнения.

Все повече икономисти предупреждават, че адаптацията към новите климатични условия ще изисква сериозни инвестиции - от по-устойчива инфраструктура и модернизиране на енергийните мрежи до промени в организацията на труда. Според пазарни анализатори това ще бъде едно от големите икономически предизвикателства за Европа през следващите години.