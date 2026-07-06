Сеул превръща енергийната криза в катализатор за нов модел на растеж

Южна Корея не избяга от енергийния шок, а го овладя

Южна Корея не остана незасегната от енергийната криза в Близкия изток. За държава, която внася около 94% от необходимата й енергия и е силно зависима от доставките на суров петрол през Ормузкия проток, подобно развитие беше неизбежно. Войната повиши транспортните разходи, засили инфлационния натиск, оказа влияние върху курса на вона и доведе до реални затруднения в някои експортни канали, включително при износа на употребявани автомобили през Дубай.

По-важното обаче е, че въпреки тези сътресения южнокорейската икономика успява да запази своята макроикономическа стабилност. Това личи както от прогнозите за растеж, така и от динамиката на външната търговия. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) понижи прогнозата си само незначително, докато Международният валутен фонд запази очакванията си за икономически растеж от 1,9%. В същото време износът продължи да изненадва положително. През май той достигна рекордните 87,75 млрд. щатски долара, а износът на полупроводници постави нов исторически месечен рекорд от 37,16 млрд. долара.

Министърът на промишлеността Ким Джунг-куан дори прогнозира, че общият износ през годината може да надхвърли 900 млрд. долара, което би доближило Южна Корея до място сред петте най-големи износители в света. Именно така изглежда истинската икономическа устойчивост – не като липса на натиск, а като способност икономическата система да функционира ефективно въпреки него. Правителството в Сеул реагира проактивно. Част от доставките на близкоизточен петрол постепенно се заменят с американски суров петрол, предоставят се целеви субсидии, увеличават се бюджетните разходи, а военноморските сили подпомагат защитата на алтернативните транспортни маршрути. Тези мерки не са драматични политически жестове, а практически инструменти, които осигуряват време за по-дълбокото преструктуриране на икономиката – диверсификация на енергийните доставки, ускорени инвестиции в ядрена енергетика и възобновяеми източници, както и изграждане на по-устойчиви вериги за доставки.

Кризата разкри слабостите на Южна Корея, но същевременно показа, че зависимостта не означава непременно уязвимост. Страната изпитва натиск, но не губи своята икономическа устойчивост.

Новият модел на растеж се изгражда именно по време на кризата.

Енергийната криза често се разглежда като временен проблем, свързан с по-високи цени на петрола, затруднения в корабоплаването, привнесена инфлация и натиск върху националната валута. Макар тези рискове да са реални, тяхното най-значимо последствие вероятно ще бъде стратегическо. Кризата принуждава Южна Корея да преосмисли самите основи на своя икономически модел.

В продължение на десетилетия формулата беше сравнително проста: страната внасяше енергия, превръщаше я чрез високотехнологично производство в продукти с висока добавена стойност и ги изнасяше по целия свят. Именно този модел превърна Южна Корея в една от най-силните индустриални икономики. Същевременно той направи страната силно зависима от стратегически морски маршрути като Ормузкия проток.

Военният конфликт между САЩ, Израел и Иран превърна тази зависимост в политически проблем, който вече не може да бъде пренебрегван. Днес отговорът не се изчерпва с кризисно управление. Южна Корея провежда цялостно индустриално преструктуриране. Доставките на енергийни ресурси се диверсифицират, американският суров петрол постепенно заменя част от близкоизточните доставки, ядрената енергетика отново се превръща в стратегически приоритет, а развитието на възобновяемите енергийни източници вече се разглежда не само като климатична, но и като политика за национална сигурност.

Батериите и електромобилите престават да бъдат просто успешни експортни продукти и се превръщат в елемент от националната енергийна стратегия. Дори военноморският контингент „Чонхе" - подразделението, създадено от корейските ВМС за защита на граждански кораби близо до бреговете на Сомалия - се вписва в модела. Държава, чиято икономика зависи от международната търговия, трябва едновременно да гарантира и сигурността на морските комуникации.

Важно е, че тази трансформация се извършва не под натиска на икономическа слабост, а от позицията на финансова и индустриална сила. Ръстът на индекса KOSPI над психологическата граница от 8 000 пункта, както и рекордният износ през май, показват, че страната не се преструктурира, защото е принудена, а защото разполага с необходимите ресурси. Рекордният износ на полупроводници и очакванията годишният износ да надхвърли 900 млрд. долара са доказателство, че най-високотехнологичните отрасли вече осигуряват капитала и увереността, необходими за осъществяване на този преход.

Поради това е напълно възможно настоящият ирански шок да бъде запомнен не толкова като криза, колкото като ускорител на икономическата трансформация. Южна Корея навлезе в него като експортно ориентирана икономика, силно зависима от вносната енергия, но има всички предпоставки да излезе като още по-устойчива държава – технологичен лидер, поставящ сигурността и енергийната устойчивост в центъра на своя модел на развитие.

Новите правила на икономическата сигурност

Старият модел на глобализация възнаграждаваше максималната ефективност. Новият поставя акцент върху устойчивостта. Южна Корея е сред най-добрите примери за това колко бързо една силно експортно ориентирана икономика може да се адаптира към променящата се геополитическа среда. Десетилетия наред страната оптимизираше производството си за максимален мащаб – внасяше енергия, произвеждаше с изключителна ефективност и изнасяше продукцията си по целия свят. Така се появиха глобални лидери като Samsung, Hyundai, LG Energy Solution и Hanwha Ocean.

Този модел обаче предполагаше, че морските транспортни коридори ще останат сигурни, енергийните пазари – стабилни, а геополитическите конфликти – периферно явление. Последните събития показаха, че подобни допускания вече не са валидни. Затова реакцията на Сеул има значение, което надхвърля непосредствената криза. Замяната на част от близкоизточния петрол с доставки от САЩ не е просто търговско решение, а елемент от стратегическите отношения между съюзници. Изпращането на военноморски сили за защита на новите транспортни маршрути показва, че търговската политика и националната сигурност вече се разглеждат като взаимосвързани.

По същия начин ядрената енергетика и възобновяемите източници вече не са само въпрос на климатична политика, а ключов компонент на енергийната сигурност. Предимството на Южна Корея е, че тя вече разполага с индустриите, които ще бъдат гръбнакът на новия световен икономически ред – полупроводници, батерии, корабостроене, автомобилна индустрия, отбранителни технологии и интелигентни енергийни мрежи.

Силното представяне на фондовия пазар и на износа не е просто временно възстановяване след икономически цикъл. То показва, че инвеститорите започват да възприемат Южна Корея като стратегическа индустриална платформа, а не само като традиционен износител.

Разбира се, страната продължава да бъде зависима от вноса на енергийни ресурси, но посоката е ясно очертана. Южна Корея постепенно заменя модела на глобализация „точно навреме" (just-in-time) с подход, основан на подготовка за непредвидени събития („just-in-case"). На практика това означава изграждане на резерви и алтернативи в енергетиката, транспорта, веригите за доставки и финансовата система.

Може би именно това ще остане като най-важното наследство от настоящата криза - Южна Корея не просто увеличава своя износ, а изгражда механизми, които да гарантират устойчивостта на икономическата система, от която зависи нейният успех.