7 убити в Киев тази нощ от масирани руски удари

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Жертвите в украинската столица Киев на масираната руска атака тази нощ вече са седем, обяви в приложението Телеграм началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ и БТА.

"Към 5:20 тази сутрин (също и българско време) ранените са най-малко 24-ма", уточни Ткаченко съгласно последните му попадени информации.

Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. "Стойте в укритията!", призова Кличко.

Според публикация от снощи в социалната платформа Екс на украинския президент Володимир Зеленски разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украйна.

"В Подолски район са нанесени щети на 25-етажен блок. Горят автомобили", съобщава още Ткаченко.

В Голосеевски район е избухнал пожар в общинска сграда, на друг адрес се е запалил склад, а отломки от дрон са паднали върху открита площ, обявява Кличко, цитиран от Укринформ.