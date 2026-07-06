7 убити в Киев тази нощ от масирани руски удари

Жертвите в украинската столица Киев на масираната руска атака тази нощ вече са седем, обяви в приложението Телеграм началникът на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ и БТА.
"Към 5:20 тази сутрин (също и българско време) ранените са най-малко 24-ма", уточни Ткаченко съгласно последните му попадени информации.
Кметът на Киев Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа. "Стойте в укритията!", призова Кличко.
Според публикация от снощи в социалната платформа Екс на украинския президент Володимир Зеленски разузнаването за пореден път е показало, че Москва подготвя нова масирана атака срещу Украйна.
"В Подолски район са нанесени щети на 25-етажен блок. Горят автомобили", съобщава още Ткаченко.
В Голосеевски район е избухнал пожар в общинска сграда, на друг адрес се е запалил склад, а отломки от дрон са паднали върху открита площ, обявява Кличко, цитиран от Укринформ.