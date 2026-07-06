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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23173151 www.24chasa.bg

Започва импийчмънт на филипинската вицепрезидентка

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Вицепрезидентът на Филипините Сара Дутерте Снимка: СНИМКА: Уикипедия

Филипинският съд за борба с корупцията издаде заповед за ареста на обвинения в корупция сенатор Роданте Марколета, който е съмишленик на вицепрезидентката Сара Дутерте днес, когато в парламента започва процесът по импийчмънта ѝ, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Марколета трябваше да се яви като съдия днес в процеса срещу Дутерте. Ако бъде осъдена за необяснимо богатство и заплаха за убийство срещу президента Фердинанд Маркос-младши, тя може да получи доживотна забрана да заема политическа длъжност.

Това означава, че няма да може да се кандидатира на изборите за президент на Филипините през 2028 година.

Съдът за борба с корупцията разпореди ареста на Марколета, след като службата на омбудсмана го обвини в приемане на 75 милиона песос (1,2 милиона долара) от частни дарители по време на кандидатурата му за Сената миналата година, нарушавайки законите за борба с корупцията.

Вицепрезидентът на Филипините Сара Дутерте

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