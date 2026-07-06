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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23173157 www.24chasa.bg

Евакуират 5000 французи заради разрастващ се горски пожар

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Горски пожар Снимка: pixabay

Около 5000 души бяха евакуирани от села в Южна Франция, докато пожарникари се бореха с бързо разрастващ се горски пожар на фона на поредната гореща вълна, съобщи БТА. 

Управата на департамента Източни Пиренеи обяви, че пламъците са обхванали над 1000 хектара площ. По информация на местните власти пожарът е локализиран.

Евакуациите са засегнали жители в планински район на запад от град Перпинян. Френската телевизия BFMTV съобщи, че 1650 хектара вече са опустошени от пламъците. Жител и полицай са с животозастрашаващи изгаряния, съобщи каналът.

„Горският пожар с изключителни мащаби, който в момента бушува в Източните Пиренеи, изисква максимално мобилизиране на ресурсите за борба с горски пожари на нашата противопожарна служба, както и на силите за вътрешна сигурност и всички правителствени агенции", каза префектът Пиер Рено дьо ла Мот, цитиран от ДПА.

Горски пожар Снимка: pixabay

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