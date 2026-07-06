Вижте програмата на европарламента

Европейският парламент (ЕП) се събира днес на пленарна сесия в Страсбург, на която евродепутатите ще обсъдят стратегията за сигурността и отбраната, Близкия изток, човешките права в Европа и в света, конкурентоспособността и защитата на потребителите, социалната сигурност в ЕС, горещите вълни, епидемията от ебола в Африка, борбата със сексуалното насилие над деца онлайн и новия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г.

В рамките на пленарната сесия на Европейския парламент, която ще продължи до четвъртък, 9 юли, ще бъдат представени приоритетите на 6-месечния мандат на ротационното председателство на ЕС на Ирландия, което тя пое на 1 юли, както и една изключително любопитна тема - подкрепата на ЕП за въвеждане на цифровото евро от Европейската централна банка (ЕЦБ) - електронно платежно средство, гарантирано от ЕЦБ, което има за цел да намали зависимостта на еврозоната от международни картови оператори като „Виза" и „Мастъркард".

Евродепутатите ще обсъдят също така стратегията на ЕС за разширяване на преговорите за присъединяване със Сърбия, Украйна и Молдова, подкрепата на демократичните сили в Русия, изкуствения интелект и киберсигурността, нов данъчен режим за насърчаване на инвестициите и на иновативните дружества, подпомагане на автомобилните производители и финансова помощ за Испания, Румъния и Кипър за последствията от големи наводнения и горски пожари през 2025 г.

След дебати днес евродепутатите в ЕП утре ще гласуват за приемането на актуализирани правила за защита на пътниците във въздушния транспорт при проблеми с пътуването, включително обезщетения след 3-часово закъснение.

Друг дебат, който също ще бъде днес, се отнася до координацията на социалната сигурност в ЕС. Европейският парламент дава зелена светлина за нови правила и утре евродепутатите трябва да дадат окончателното си одобрение за актуализираните правила, гарантиращи достъп до социална сигурност за работниците, които живеят или работят в друга страна членка на ЕС.

Утре се очаква евродепутатите да разискват, без да приемат резолюция, възможните мерки на ЕС за спешно подпомагане на европейския автомобилен сектор след съкращенията в предприятията на автомобилни производители заради кризата с горивата с цел засилване на конкурентоспособността им и защита на работните места.

Също утре се очаква ирландският премиер Михол Мартин да представи пред Европейския парламент приоритетите на 6-месечния мандат на ротационното председателство на ЕС на Ирландия, което тя пое на 1 юли. Основен приоритет на ирландското председателство ще бъдат преговорите по следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2028-2034 г., като целта е до края на годината да бъде постигнато споразумение. След представянето евродепутатите, без да приемат резолюция, ще водят дебати по приоритетите на фона на сегашното разделение между държавите членки на ЕС по предложението, което предвижда общ бюджет от 1,73 трилиона евро, коригиран спрямо инфлацията. Очакват се също така трудни преговори по въпроси като защитата на децата от сексуално насилие онлайн, реформата на системата на ЕС за търговия с емисии и въвеждането на цифровото евро.

В рамките на пленарната сесия на Европейския парламент утре се очакват и дебати по търговското споразумение с Мексико. Тази страна е вторият най-голям търговски партньор на ЕС в Латинска Америка. От своя страна ЕС е третият най-голям търговски партньор на Мексико и вторият по мащаб експортен пазар на въпросната държава след САЩ.

В сряда се очаква евродепутатите да дадат зелена светлина на две споразумения - временно и глобално, второто изискващо ратификация от всички държави членки, които павират пътя за по-близки политически връзки и разширяване на търговията между ЕС и Мексико.

Също утре, без да приемат резолюция, евродепутатите ще водят дебати за стратегията на ЕС по отношение на изкуствения интелект и киберсигурността.

Утре в Европейския парламент ще има дебати по разширяването и преговорите за присъединяване на Украйна, Молдова и Сърбия към ЕС. В сряда парламентът се очаква да приеме годишните доклади за оценка на напредъка на Украйна, Молдова и Сърбия за членство в ЕС, когато евродепутатите ще гласуват и резолюция.

Също утре ЕП трябва да реши, само чрез гласуване, дали официално да поиска от компетентния си орган да провери дали „Европа на суверенните нации" спазва основополагащите ценности на ЕС. Тази процедура е активизирана за първи път по ново законодателство на Европейския парламент, според което европейските политически партии, които искат да получат финансиране, трябва да спазват принципите на ЕС за демокрация, правова държава и защита на човешките права, за да бъдат част от европейското политическо семейство.

Европейският парламент утре също ще гласува, без дебати, за възстановяване на дерогацията, отхвърлена през март тази година и предложена отново на 2 юли от Съвета на ЕС, относно правото на неприкосновеност на личния живот, според която от социалните платформи ще се иска доброволно да откриват сексуално насилие над деца онлайн поради съществуващия правен вакуум по въпроса. Евродепутатите следва да гласуват по така наречената неотложна процедура, предвиждаща законодателството автоматично да влезе в сила, ако няма действие в продължение на 3 месеца.

Утре Европейският парламент ще гласува, без дебати, и за отпускането на 144,1 млн. евро помощ за Испания, Румъния и Кипър заради последствията от големите наводнения и горските пожари през 2025 г., нов данъчен режим за финансовия сектор и отпускане на помощи за земеделските стопани, засегнати от нарастващите разходи за торове.

В сряда сутринта членовете на ЕП, Съветът на ЕС и Европейската комисия ще обсъдят, без да приемат резолюция, резултатите от срещата, проведена на 18 и 19 юни.

Също в сряда в Европейския парламент ще се водят дебати, без приемане на резолюция, за необходимостта от засилване на реакцията и готовността на ЕС за защита на населението от повтарящите се горещи вълни и предстоящите горски пожари.

В сряда евродепутатите ще обсъдят, без резолюция, и как ЕС може да подкрепи гражданското общество, антивоенните участници и независимите медии в Русия. Друг дебат в сряда, също без приемане на резолюция, ще засегне глобалната здравна солидарност на ЕС и готовността на блока във връзка с епидемията, предизвикана от щама „Бундибуджо" на вируса ебола, за който няма изпитана ваксина или лечение, в ДР Конго и Уганда.

Съща така в сряда ще се състоят спешни дебати, а в четвъртък следва да бъде гласувана и резолюция относно човешките права, демокрацията и върховенството на закона. Европейският парламент визира заплахата от военни престъпления, ескалиращите нарушения на международното хуманитарно право и положението с правата на човека в Ел Обейд, Судан, продължаващото преследване на християни в Нигерия, по-специално неотдавнашното клане в село Кавел, както и отвличането, принудителната смяна на вярата и наложеният брак в детска възраст на 13-годишната Мария Шахбаз, наред със защитата на момичетата в Пакистан.

В четвъртък - последния ден от пленарната сесия на Европейския палрамент, евродепутатите се очаква да отправят призив към ЕС да увеличи финансирането за хуманитарна помощ, като същевременно осъдят нарушенията на международното хуманитарно право. В четвъртък сутринта членовете на ЕП и Европейската комисия ще водят дебати относно перспективите пред общата политика в областта на рибарството на ЕС и мерките, необходими за подкрепа на сектора, а резолюция ще бъде гласувана на пленарната сесия на Европейския парламент през септември.

Също в четвъртък евродепутатите се очаква да обсъдят и приемат нова данъчна рамка за иновативни компании и за финансовия сектор. Очаква се депутатите от ЕП да приемат планове за съгласувана данъчна система за предложения паневропейски бизнес режим, известен като „EU Inc.", както и за финансовия сектор на Европейския съюз.