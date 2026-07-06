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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23173385 www.24chasa.bg

Започна траурната процесия в памет на аятолах Али Хаменей

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снимка: Ройтерс

Траурната процесия в памет на покойния ирански върховен лидер аятолах Али Хаменей и тримата загинали заедно с него негови роднини започна в Техеран, съобщи държавната телевизия на Ислямската република (ИРИБ), цитирана от Франс прес.

"Траурната процесия с почитаното тяло на мъченически загиналия имам и лидер потегли преди броени мигове в столицата", посочи ИРИБ в профила си в Телеграм и добави, че в шествието участва "огромно множество" хора, дошли да изпратят аятолаха.

Хаменей бе убит в първия ден от американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари.

снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс
снимка: Ройтерс

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