23-годишен е ранен при нощната атака с дронове в Одеса

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Двадесет и три годишен младеж е ранен в резултат на нощната атака с дронове в Одеса, съобщи началникът на Одеската градска военна администрация Сергей Лисак в канала си в Телеграм.

"През нощта руснаците отново атакуваха Одеса. В Киевски район на града щети са нанесени на пет жилищни домове, както и по сградата на общежитие", се казва в съобщението на Лисак, пише БТА.

Всички съответни служби отстраняват последиците от атаката.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50 – 60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгородднестровския район.