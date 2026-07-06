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Министърът на външните работи на Канада Анита Ананд на официално посещение в Румъния днес

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Министърът на външните работи на Канада Анита Ананд ще бъде на официално посещение в Румъния днес по покана на румънския външен министър Оана Цою, предаде Аджерпрес.

В рамките на посещението си тя ще се срещне с външния министър на Румъния и с румънския президент Никушор Дан.

От румънското външно министерство съобщиха в неделя, че Цою и Ананд ще обсъдят укрепването на двустранните отношения с акцент върху икономическото сътрудничество и сътрудничеството в сферата на сигурността, както и ще обменят мнения по основните теми от дневния ред на срещата на външните министри, предвидена в рамките на срещата на върха на НАТО на 7 и 8 юли.

Предвижда се след разговорите външните министри на Канада и Румъния да дадат пресконференция.

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