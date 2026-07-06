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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23173630 www.24chasa.bg

Русия съобщи, че е атакувала цели от военната промишленост на Украйна

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Кремъл. Снимка: Pixabay

Русия предприе "масирана" атака срещу украинската столица Киев и други локации с далекобойни и високопрецизни оръжия с въздушно, наземно и водно базиране и дронове, съобщи в Телеграм руското Министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Ведомството добави, че е ударило и военни и енергийни обекти в Киев и Киевска област, а също и военни летища в няколко други украински области, пише БТА.

Преди това украинските власти съобщиха, че при руския обстрел са загинали най-малко десет души в столицата и региона, а 46 са ранени.

Кремъл. Снимка: Pixabay

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