Четирима туристи се удавиха само за час в района на Кушадасъ в Турция

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Четирима туристи се удавиха в рамките на един час в района на турския курорт Кушадасъ на Егейско море, съобщи агенция ИХА.

Силният вятър, духащ със скорост 23 км в секунда, големите вълни и активното морско течение са предизвикали за кратко време кризисни ситуации край плажната ивица, като 16 туристи са били спасени, но четирима са загубили живота си, добавя агенцията, цитирана от БТА.

Трагедията се е разиграла на плажа „Севги", като в спасителната акция са участвали спасителни екипи на бреговата охрана и полицията. Въпреки усилията на медиците, животът на четирима души не е могъл да бъде спасен.

Властите предупреждават, че туристите, плажуващи в турските курорти, трябва да обръщат сериозно внимание на предупрежденията за неподходящи условия за влизане в морето.