Япония, Австралия и Нова Зеландия тревожни от извършеното от Китай ракетно изпитание

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Япония съобщи, че е отправила към Китай твърда подкана да преразгледа ракетното си изпитание над Тихия океан, след като Пекин предварително я е уведомил за предстоящия тест, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Настоятелно поискахме това изпитание на балистична ракета да бъде преразгледано така, че да не представлява заплаха за сигурността на Япония – включително да не преминава през нашето въздушно пространство", се казва в съвместно изявление на няколко японски министерства, сред които отбраната и външните работи, публикувано преди изстрелването.

Австралия предупреди, че китайското ракетно изпитание може да "дестабилизира" южната част на Тихоокеанския регион.

Министърът на външните работи на Нова Зеландия, Уинстън Питърс, изрази дълбока тревога след изпитанието на ракета, която според него е с голям обсег и "способна да носи ядрена бойна глава".

"Тихият океан е океан на мира и сме силно обезпокоени от китайските изпитания на оръжия, способни да носят ядрена бойна глава", се казва в неговото изявление.

Това изстрелване "не е съвместимо със стабилността в региона", добави Питърс.