Румъния и Украйна договарят протокол за сигурност след инцидент с дрон в Констанца

Румъния преговаря с Украйна за сключването на протокол за избягване на инциденти с дронове, подобни на неотдавнашния случай в град Констанца, съобщи румънският министър на външните работи Оана Цою в интервю за румънската обществена телевизия ТеВеРе. Според договореностите украинската страна ще предупреждава Букурещ при загуба на контрол над апаратите и ще ги програмира да се взривяват преди навлизането им в румънски териториални води, пише БТА.

„На първо място колегите от Министерството на отбраната започнаха този диалог – както обявиха публично и румънската, и украинската страна – още от момента на инцидента (в Констанца), всъщност от момента, в който беше засечено присъствието на дрона в пристанището. Работата през изминалите дни обаче беше насочена към това да гарантираме, че това няма да се повтори, и да минимизираме, да намалим рисковете доколкото е възможно", обясни Цою.

Тя информира, че Румъния вече е обсъдила няколко ключови елемента с Киев. На първо място се предвижда механизъм за взаимно предупреждение при евентуални рискове, като това задължение ще бъде основно за Украйна в случаите, когато установи, че е изгубила връзка или контрол над определени дронове.

Протоколът за сигурност цели апаратите да бъдат програмирани по такъв начин, че заложената в тях опция за автоматична експлозия да не може да се задейства в румънските териториални води, тъй като това застрашава сигурността на страната. Параметрите на съвместния документ ще гарантират както своевременен обмен на информация, така и общи механизми за предотвратяване на последващи инциденти.

На 5 юни морски дрон експлодира в пристанището на град Констанца, нанасяйки щети по кораб и близка сграда, но без да предизвика човешки жертви. Министърът на отбраната Раду Мируца заяви впоследствие, че украинските власти са предупредили Румъния между 10 и 15 минути преди детонацията, че апаратът пренася експлозив. Това е позволило изпратените в района специалисти да бъдат своевременно изтеглени от опасната зона.

В края на миналата седмица Украйна предостави на Румъния разяснения относно дрона, който се взриви на пристанището в Констанца. В изпратената до Министерството на националната отбрана на Румъния информация се посочва, че „това е изолиран случай, причинен най-вероятно от действията за радиоелектронна борба на Руската федерация".