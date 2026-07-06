Британски F-35 прехванаха руски самолети по време на операция на НАТО в Арктика

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Великобритания прехвана два руски самолета, след като разположи самолетоносач в района на Северния полярен кръг в подкрепа на мисиите на НАТО.

Британското Министерство на отбраната съобщи в понеделник, че два руски морски патрулни самолета „Беър F" многократно са се приближили до британската ударна група със самолетоносач в Норвежко море при „опасна и непрофесионална" маневра в края на миналата седмица, съобщава "Политико".

Според министерството руските самолети са пуснали голям брой сонобуи – устройства, които действат като подводни микрофони за откриване и проследяване на подводници – в непосредствена близост до самолетоносача HMS Prince of Wales.

На 2 юли руските самолети са били прехванати и ескортирани от британски изтребители F-35, излетели от борда на самолетоносача. HMS Prince of Wales – един от двата самолетоносача на Великобритания, е първият европейски самолетоносач, който изпълнява операции по противовъздушна отбрана на НАТО с изтребители F-35.

Това се случва, след като Великобритания за първи път пое командването на подразделението за специални операции на Алианса, определяно от Министерството на отбраната като „острието на копието" на силите за бърза реакция на НАТО, способни да бъдат разположени навсякъде по света в рамките на дни.

Миналата седмица беше съобщено, че суперяхтата на руския президент Владимир Путин, оценявана на 100 милиона британски лири, плава край бреговете на Норвегия на път обратно към Русия.

На 20 май британското министерство на отбраната съобщи, че през април месец два руски военни самолета "многократно и опасно" са пресекли пътя на невъоръжен разузнавателен самолет на Кралските военновъздушни сили (RAF) над Черно море.

Руски изтребител Су-35 се е приближил до наблюдателния самолет Rivet Joint, достигайки разстояние, достатъчно близко, за да задейства аварийните му системи и да деактивира автопилота му.

Освен това изтребител Су-27 е извършил шест прелитания пред самолета на RAF, приближавайки се на разстояние от шест метра от носа му.

Министърът на отбраната Джон Хийли похвали изключителния професионализъм на екипажа на RAF по време на "неприемливите" руски прелитания, които според британското министерство на отбраната са най-опасната руска акция от 2022 г. насам, когато пилот изстреля ракета по Rivet Joint над Черно море.

Самолетът Rivet Joint е извършвал рутинен международен полет с цел подпомагане на сигурността на източния фланг на НАТО.

„Този инцидент е поредният пример за опасно и неприемливо поведение на руски пилоти спрямо невъоръжен самолет, опериращ в международното въздушно пространство. Тези действия създават сериозен риск от инциденти и потенциална ескалация. Този инцидент няма да попречи на ангажимента на Обединеното кралство да защитава НАТО, нашите съюзници и нашите интереси от руската агресия", посочи Хийли.