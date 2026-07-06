Етнически албанци протестираха в Задар в подкрепа на Хашим Тачи

Десетки етнически албанци от историческата албанска диаспора в хърватския град Задар протестираха в подкрепа на бившите лидери на разформированата Армия за освобождение на Косово (АОК), подсъдими в Хага, съобщи косовският вестник „Коха диторе".

Четиримата бивши командири на АОК Хашим Тачи, Кадри Весели, Реджеп Селими и Якуп Красничи бяха задържани в ареста в Хага на 4 и 5 ноември 2020 г. след потвърждаване на обвинителния акт срещу тях за предполагаеми военни престъпления и престъпления срещу човечеството, извършени по време на войната в Косово през 1998-1999 г. Тачи, Весели, Селими и Красничи пледираха невинни и отрекоха всички обвинения. Делото срещу тях започна в Специалния съд за Косово в Хага на 3 април 2023 г. и беше планирано да приключи през декември 2025 г. В началото на февруари 2026 г. Прокуратурата към Специалния съд за Косово в Хага поиска по 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата бивши лидери на АОК, а до 18 февруари бяха изслушани заключителните пледоарии на страните. Хашим Тачи е бивш президент и премиер на Косово, а Кадри Весели – бивш председател на косовския парламент.

Протестът в Задар вчера идва след като Специалният съд за Косово в Хага съобщи преди дни, че ще обяви на 16 септември присъдата по случая с Тачи и тримата други лидери на разформированата АОК, отбелязва изданието, цитирано от БТА. Присъдата на първа инстанция по делото се очакваше през май или най-късно до 20 юли, но според Съда датата е била отложена заради големия обем доказателства.

Продължителното задържане на четиримата бивши лидери на АОК в Специалния съд за Косово в Хага предизвика по-рано и други мирни протести в тяхна подкрепа и с искания за освобождаването им в Прищина, Хага, Тирана, Страсбург и Скопие.

На вчерашния протест в Задар присъства и председателят на Организацията на ветераните от Армията за освобождение на Косово (ОВ-АОК / OVL-UÇK) Хюсни Гуцати, който заяви, че демонстрацията е насочена, както той каза, срещу несправедливостите спрямо бившите лидери на АОК.

Протестиращите скандираха албанското съкращение на АОК – „УЧК", и носеха знамена с черен друглав орел на червен фон, които освен като флаг на Албания служат и като символ на албанците по света.

Протестът беше организиран от Дружеството на албанците в префектура Задар в сътрудничество със Съюза на албанците в Хърватия и по инициатива на етническия албанец Сами Гаши, информира още косовският вестник.