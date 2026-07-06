Зеленски призова за "твърди решения" на срещата на върха на НАТО

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да вземат "твърди решения" на срещата на върха на НАТО, която ще се състои в Анкара утре и вдругиден, след руските удари в района на Киев, при които бяха убити най-малко 14 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Изключително важно е светът — на първо място САЩ и нашите европейски партньори — да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана и така да защити живота на обикновените хора", заяви във Фейсбук украинският президент.