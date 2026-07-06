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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23174201 www.24chasa.bg

Зеленски призова за "твърди решения" на срещата на върха на НАТО

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украинският президент Володимир Зеленски призова съюзниците си да вземат "твърди решения" на срещата на върха на НАТО, която ще се състои в Анкара утре и вдругиден, след руските удари в района на Киев, при които бяха убити най-малко 14 души, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Изключително важно е светът — на първо място САЩ и нашите европейски партньори — да излезе от срещата на върха в Анкара с ясни и твърди решения в подкрепа на нашата противовъздушна отбрана и така да защити живота на обикновените хора", заяви във Фейсбук украинският президент.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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