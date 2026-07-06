Генсекът на ООН призова за предпазни мерки срещу изкуствения интелект

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди, че изкуственият интелект се развива с по-бързи темпове, отколкото човечеството може да се приспособи, и призова за създаване на глобално съгласувани правила, които да ограничат потенциалните рискове - особено за децата, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

"Технология, която може да преобрази икономиките, да промени света на труда, да влияе на изборния процес и на баланса на сигурността, навлиза с темпове, които никой - дори хората, които я създават, не може да поддържат", каза Гутериш пред участниците в първия глобален правителствен форум за изкуствен интелект в Женева.

"Иновациите се нуждаят от предпазни мерки. Ако ИИ е мощен, той трябва да бъде управляван", добави генералният секретар на ООН.

Гутериш призова международната общност да се обедини около създаването на глобално управление на изкуствения интелект, което да бъде "обмислено и организирано", за да не се импровизира с "бъдещето на човечеството", отбелязва Франс прес.

"Изборът, пред който сме изправени, не е между сляпо доверие в ИИ и страх от него. Изборът е между добре планирано и организирано управление и хаотично развитие, оставено на случайността", предупреди Антониу Гутериш в речта си при откриването на първия Световен диалог за управлението на ИИ в Женева.

"Vibe‑coding (създаване на код от хора без техническа подготовка - бел. АФП) може да върши чудеса, но... не може да vibe‑кодираме бъдещето на човечеството", добави той.

Целта на двудневния първи Глобален диалог на ООН за управление на ИИ не е да се изготви договор, а да се обсъди как да се създадат правила, които да ограничат потенциалните вреди от ИИ и същевременно да се използват неговите предимства.

Делегатите ще разгледат доклад на независим научен панел от 40 експерти, подкрепен от ООН, който ще представи резултатите от първата глобална независима научна оценка на ИИ. По-обширен доклад се очаква догодина, наред с втора глобална среща в Ню Йорк.