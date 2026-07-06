Спешна помощ за Украйна ще обсъжда НАТО в Анкара

Спешната нужда на Украйна от още системи за противовъздушна отбрана ще бъде обсъдена на тазседмичната среща на върха на НАТО в Турция, съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в коментар на снощните масирани руски удари по Украйна, предаде Ройтерс.

"Снощи руският режим отново безогледно атакува мирни граждани по въздух, с над 400 дрона и ракети, нападайки столицата. Украйна спешно се нуждае от още ПВО. Ще обсъдим въпроса на тазседмичната среща на върха на НАТО в Анкара", написа тя в Екс. "Ще продължим да покачваме натиска върху Русия, докато не прекрати това кръвопролитие."

Украинските власти съобщиха, че тази нощ Русия е подложила Украйна на масирани удари. Според Киев при обстрела на украинската столица са убити единайсет души, а в Киевска област са загинали трима, посочват агенциите, цитирани от БТА. Ранените при ударите са 60.