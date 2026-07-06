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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23174479 www.24chasa.bg

Китайските военноморски сили проведоха успешно изпитание на стратегическа балистична ракета, изстреляна от атомна подводница

КМГ

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Китайските военноморски сили проведоха успешно изпитание на стратегическа балистична ракета, изстреляна от атомна подводница СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

На 6 юли в 12:01 часа пекинско време атомна подводница на Китайските военноморски сили изстреля успешно стратегическа балистична ракета с учебна бойна глава към район в открито море на Тихия океан. Според китайските власти ракетата е поразила предварително определения район.

От Министерство на отбраната посочиха, че изпитанието е част от ежегодната програма за военна подготовка. Преди провеждането му са били уведомени съответните държави, а според официалното съобщение тестът е проведен в съответствие с международното право и практика и не е бил насочен срещу конкретна държава или цел.

Китайските военноморски сили проведоха успешно изпитание на стратегическа балистична ракета, изстреляна от атомна подводница СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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