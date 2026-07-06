Сондата „Тиенуън-2“ достигна астероида 2016HO3 и започна изследването му

Китайската държавна космическа агенция съобщи, че след близо 400 дни полет и изминато разстояние от около 1 милиард километра сондата „Тиенуън-2" успешно е достигнала астероида 2016 HO3. В момента апаратът се намира на около 20 километра от астероида и е започнал програмата за неговото изследване.

„Тиенуън-2" беше изстреляна на 29 май 2025 г. от космодрума „Сичан". На 6 юни 2026 г. сондата за първи път засече астероида 2016HO3, а по време на приближаването си към него събра първите изображения и данни.

Предстои апаратът да извърши по-подробни наблюдения, които ще предоставят информация за формата, състава и вътрешната структура на небесното тяло. Те ще бъдат използвани при подготовката на следващия етап от мисията – вземането на проби от повърхността му.