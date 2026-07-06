Тръмп пак се заяде с Мелони

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи нова словесна атака срещу италианската министър-председателка Джорджа Мелони, предаде АНСА.

Тръмп сподели в социалната си мрежа Трут Соушъл нейна снимка, на която тя го гледа, с надпис „Нужна е ограничителна заповед". Той направи това вчера - броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара.

Тръмп и Мелони поддържаха приятелски отношения, докато той не се скара с нея заради отказа на Италия да помогне на САЩ във войната с Иран, отбелязва Асошиейтед прес.

Засега италианската министър-председателка не е отговорила на новата словесна атака на американския президент към нея.

Лидерът на италианската центристка партия „Действие" Карло Календа обаче се застъпи за Мелони, наричайки Тръмп „жалък и дребен хулиган".

Тръмп предизвика скандал, като заяви, че Мелони го е „умолявала" да си направят снимка заедно на срещата на Г-7 миналия месец. Тя отговори, че историята е измислена, и критикува американския лидер за това, че се отнася зле със съюзниците си, докато е мек към противниците на Запада.

Президентът на САЩ продължи с критиките си, като заяви, че Мелони е искала да се помири с него единствено, за да повиши обществената си подкрепа в Италия. В отговор тя определи думите му като „безсмислени", заяви, че отношенията ѝ с него не са се отразили на рейтинга ѝ, и подчерта, че популярността ѝ е въпрос, който не го засяга.

Мелони добави, че не възнамерява да коментира повече този спор.

Това ново изявление на Тръмп също така може да предизвика напрежение на предстоящата утре и вдругиден в турската столица Анкара среща на върха на НАТО, отбелязва АП, цитирана от БТА.

Освен това коментарите на американския президент накараха италианския външен министър Антонио Таяни да отмени планираното си пътуване до Вашингтон, а Мелони определи версията на Тръмп като „напълно измислена", и заяви: „Италия и аз никога не се молим на никого."