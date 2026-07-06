ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Дочакахме лятото - вижте как го нарисува Анри Куле...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23174551 www.24chasa.bg

КМГ: LEGOLAND Шанхай посрещна над 2 милиона посетители за първата си година

КМГ

980
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
LEGOLAND Шанхай посрещна над 2 милиона посетители за първата си година СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Увеселителният парк LEGOLAND в Шанхай отбеляза първата годишнина от откриването си, като обяви, че е станал най-бързо развиващият се парк от веригата LEGOLAND в света, достигайки над 2 милиона посетители само за една година.

Паркът отчита и най-високия ръст на посещаемост сред всички комплекси LEGOLAND, а повече от 80% от посетителите са семейства с деца. Според ръководството на Merlin Entertainments резултатите потвърждават огромния потенциал на китайския семеен туристически пазар и растящото значение на културния туризъм в страната.

Компанията определя Китай като ключов пазар в своята глобална стратегия за развитие и очаква търсенето на подобни развлекателни комплекси да продължи да нараства.

LEGOLAND Шанхай посрещна над 2 милиона посетители за първата си година СНИМКА: КМГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Джензито Вики и началото на телефонната революция