КМГ: LEGOLAND Шанхай посрещна над 2 милиона посетители за първата си година

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Увеселителният парк LEGOLAND в Шанхай отбеляза първата годишнина от откриването си, като обяви, че е станал най-бързо развиващият се парк от веригата LEGOLAND в света, достигайки над 2 милиона посетители само за една година.

Паркът отчита и най-високия ръст на посещаемост сред всички комплекси LEGOLAND, а повече от 80% от посетителите са семейства с деца. Според ръководството на Merlin Entertainments резултатите потвърждават огромния потенциал на китайския семеен туристически пазар и растящото значение на културния туризъм в страната.

Компанията определя Китай като ключов пазар в своята глобална стратегия за развитие и очаква търсенето на подобни развлекателни комплекси да продължи да нараства.