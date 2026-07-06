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КМГ: МВнР: Повишеното търсене на китайски продукти за охлаждане в Европа е резултат от пазарни фактори

КМГ

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Говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин коментира на днешната си пресконференция нарастващото търсене в Европа на китайски продукти за охлаждане като климатици, вентилатори и слънцезащитни чадъри СНИМКА: КМГ Снимка: Китайска медийна група

Говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин коментира на днешната си пресконференция нарастващото търсене в Европа на китайски продукти за охлаждане като климатици, вентилатори и слънцезащитни чадъри.

По думите ѝ продуктите, които отговарят на потребителското търсене и предлагат добро съотношение между цена и качество, естествено намират добра реализация на пазара. Тя посочи, че структурата на търговията между Китай и Европа се формира от пазарното търсене и взаимно допълващи се икономически предимства.

Мао Нин допълни, че в рамките на търговията между двете страни потребителите получават по-изгодни продукти, а производителите реализират печалба, като отношенията се основават на взаимни решения, а не на принуда. Тя изрази надежда европейската страна да подхожда към икономическите отношения с Китай по-обективно и да избягва възприемането им като игра с нулев резултат, като насърчава взаимноизгодното сътрудничество.

Говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин коментира на днешната си пресконференция нарастващото търсене в Европа на китайски продукти за охлаждане като климатици, вентилатори и слънцезащитни чадъри СНИМКА: КМГ

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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