КМГ: МВнР: Повишеното търсене на китайски продукти за охлаждане в Европа е резултат от пазарни фактори

Говорителката на Министерството на външните работи Мао Нин коментира на днешната си пресконференция нарастващото търсене в Европа на китайски продукти за охлаждане като климатици, вентилатори и слънцезащитни чадъри.

По думите ѝ продуктите, които отговарят на потребителското търсене и предлагат добро съотношение между цена и качество, естествено намират добра реализация на пазара. Тя посочи, че структурата на търговията между Китай и Европа се формира от пазарното търсене и взаимно допълващи се икономически предимства.

Мао Нин допълни, че в рамките на търговията между двете страни потребителите получават по-изгодни продукти, а производителите реализират печалба, като отношенията се основават на взаимни решения, а не на принуда. Тя изрази надежда европейската страна да подхожда към икономическите отношения с Китай по-обективно и да избягва възприемането им като игра с нулев резултат, като насърчава взаимноизгодното сътрудничество.