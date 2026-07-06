FDA с историческо заключение: никотинови паучове са с по-нисък риск от цигарите

Американската агенция по храни и лекарства (FDA) даде за първи път на никотинови паучове статут на продукт с модифициран риск и разреши твърдение за намален риск от редица заболявания спрямо цигарите.

Решението обхваща 20 разновидности на никотиновите паучове ZYN за американския пазар и е първото официално такова за продукт от тази категория. FDA им даде статут на „продукт с модифициран риск“ по процедурата за тютюневи продукти (Modified Risk Tobacco Product – MRTP), който се издава само след обстоен преглед на доказателствата и чрез научна оценка.

След обстойна 18-месечна научна оценка и анализ на доказателствата, агенцията е стигнала до извода, че при пълно преминаване от цигари към тези продукти, рискът от редица заболявания, които са свързани с тютюнопушенето, е значително по-нисък, отколкото при цигарите.

Какво всъщност разреши FDA?

От 30 юни 2026 г., производителят има право да съобщава на потребителите следното твърдение, одобрено от FDA: „Използването на ZYN вместо цигари ви излага на по-нисък риск от рак на устната кухина, сърдечни заболявания, рак на белия дроб, инсулт, емфизем и хроничен бронхит.“

Това е първият случай, в който никотинов пауч получава разрешение да бъде представян с подобно твърдение за намален риск.

Какво означава това за пушачите в Америка?

За милионите пълнолетни пушачи решението има практическо значение с незабавен ефект. Американският регулатор вече официално разреши продажбата на никотиновите паучове, а сега разрешава на компанията Филип Морис Интернешъъл да информира потребителите, че при пълна замяна на цигарите с тези никотинови паучове, рискът от редица заболявания намалява.

Важно е обаче да се подчертае, че решението е свързано единствено за сравнението между пушенето на цигари и пълното преминаване към никотинови паучове и е предназначено само за пушачи в пълнолетна възраст, която е 21 г. в САЩ.

FDA отбелязва още, че никотиновите паучове доставят никотин чрез устната лигавица, без горене на тютюн и без вдишване на дим, което значително намалява излагането на вредни и потенциално вредни химични вещества в сравнение с цигарите.

При първото разрешение за продажба на ZYN през януари 2025 г. агенцията вече беше заключила, че тези продукти съдържат значително по-ниски количества вредни вещества от цигарите и от повечето бездимни тютюневи изделия, поради което представляват по-нисък риск от рак и други сериозни заболявания.

FDA и СЗО

Решението на FDA има значение за здравните власти по света, защото поставя в центъра научната оценка на относителния риск на различните продукти, набавящи никотин, в зависимост от това дали съдържат тютюн или не, като се прави разлика между продуктите според начина им на употреба и липсата на горене е реален фактор за намаляване на излагането на вредни вещества.

На този фон позицията на Световната здравна организация изглежда все по-трудна за защита, ако остане основана предимно на забраните и ограниченията, без ясно разграничение между риска от цигарите и риска от бездимните алтернативи. В последните си доклади СЗО предупреди за бързото разпространение на никотиновите паучове, привлекателността им за младите хора и нуждата от строги регулации върху ароматите, маркетинга и достъпа.

Така се очертават два различни подхода: FDA допуска твърдения за намален риск само след научна оценка и при доказателства за потенциална полза за общественото здраве, докато СЗО продължава да поставя основния акцент върху ограничаването на новите никотинови продукти като категория. Именно тук възниква ключовият въпрос – ще има ли глобална здравна политика, която да намери балансирано решение върху научното разграничаване на риска, или отделните държави ще решават своите подходи всяка за себе си.

FDA и EС

Ключовото решение на FDA идва и в момент, когато Европейската комисия е в процес на провеждане на обществени консултации, за да реши бъдещия си подход към политиките за контрола на тютюневите и никотиновите изделия.

Само преди дни приключи една от най-мащабните обществени консултации на Европейската комисия по темата, в която бяха подадени над 82 000 валидни становища от граждани, учени, лекари, неправителствени организации, бизнеса и публични институции.

Европейският дебат все по-ясно се оформя около въпроса дали различните никотинови продукти трябва да бъдат регулирани по еднакъв начин или според установения от науката относителен риск. Именно тази разлика вероятно ще бъде един от най-важните дебати в Европа на фона на вече издаденото заключение от FDA – може би най-значимият в света регулаторен орган с водещи позиции относно лекарства и храни, включително тютюн и никотин FDA.