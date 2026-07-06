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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23175057 www.24chasa.bg

Си Цзинпин поздрави Тръмп за 250 г. САЩ

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Доналд Тръмп и Си Цзинпин Снимка: Снимка: КМГ

Говорителката на китайското външно министерство Мао Нин съобщи днес, че от името на китайското правителство и китайския народ президентът Си Цзинпин е поздравил американския си колега Доналд Тръмп по повод 250-ата годишнина от приемането на Декларацията за независимост на САЩ, предаде Синхуа, цитирана от БТА.

В изявлението, цитирано от Ройтерс, се посочва, че изпитанието на стратегическа ракета по-рано през деня е било рутинно военно учение и съответните държави са били информирани за това.

Китайската армия каза, че тестът е бил успешен, а ракетата е била насочена към ненаселен район в Тихия океан.

Доналд Тръмп и Си Цзинпин

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