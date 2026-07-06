Радев ще се срещне с Ердоган в Анкара днес

Министър-председателят Румен Радев ще посети днес Анкара, където ще се срещне с президента на Република Турция Реджеп Ердоган.

Двамата ще разговарят преди срещата на върха на НАТО в президентския комплекс „Бештепе", като акцент в срещата ще бъдат възможностите за задълбочаване на двустранните отношения и други теми от взаимен интерес на България и Турция, съобщиха от пресцентъра на министерски съвет.

По-рано стана ясно, че Ердоган ще проведе двустранни срещи с държавните и правителствени ръководители, които ще присъстват на срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли, съобщава БТА по информация на турските медии. Ердоган и съпругата му - Емине, ще бъдат домакини на прием и вечеря за гостуващите държавни ръководители и техните половинки на 7 юли в президентския комплекс.

Във фокуса на официалните разговори в рамките на срещата на върха ще бъдат инвестициите в отбраната и полаганите от НАТО усилия в областта на отбраната и възпирането, според ръководителя на Дирекцията по комункациите към президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран.

"На срещата на върха на правителствените и държавните ръководители на НАТО, която ще се проведе под домакинството на турския президент в Анкара на 7 и 8 юли, ще бъде направена оценка от 360-градусова перспектива на стъпките, предприети в контекста на решението за увеличаване на инвестициите в отбраната и усилията на Алианса в областта на възпирането и отбраната", посочва Дуран в пост в акаунта си в Екс.

По време на срещата лидерите ще обменят мнения на стратегическо ниво относно заплахите, рисковете и предизвикателствата, пред които е изправен Евроатлантическият регион, ще бъдат обсъдени ситуацията в Украйна и последните събития в южната част на Алианса.

"Срещата на върха на НАТО в Анкара на 7 и 8 юли не е просто събитие (на което Турция е домакин - бел. ред.), а историческа дипломатическа сцена, която демонстрира пред света възможностите на отбранителната промишленост, нарастващата роля на Турция и заеманата от нея лидерска позиция в дипломацията", посочва още Бурханеттин Дуран.

Турция за втори пореден път е домакин на среща на върха на НАТО след среща, провела се в Истанбул през 2004 г., припомня турската държавна телевизия ТРТХабер.

В коментар на ТРТХабер се посочва, че срещата пред 22 години е била "една от най-важните срещи в историята на алианса в така наречената „ера на несигурност".

Телевизията подчертава още, че споделянето на тежестта (по отношение на разходите за отбрана - бел.ред.) ще бъде една от основните точки от дневния ред на 36-тата среща на върха на НАТО, в която ще участват държавните глави на 32 държави, включително президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Срещата на върха, на която ще присъстват страните членки на НАТО, както и страните от Азиатско-тихоокеанската четворка - Австралия, Япония, Нова Зеландия и Южна Корея, ще "постави на една маса" евроатлантическите и индо-тихоокеанските програми за сигурност, отбелязва турската телевизия.

Общо 56 288 служители по сигурността ще бъдат на терен по време на срещата, от тях 48 841 са полицаи, а 7 447 - служители на жандармерията.

639 експерти ще бъдат на смяна денонощно, за да подсигурят „виртуалната защита" срещу евентуална кибератака. "Виртуален патрул" ще следи за потенциални заплахи в киберсреда.