Духовният съветник на Тръмп отиде в Косово със сръбския патриарх

Сръбският партриарх Порфирий е на посещение в сръбски манастири в бившата сръбска област Косово заедно с духовния съветник на американския президент Доналд Тръмп д-р Марк Бърнс, съобщи на сайта си Сръбската православна църква.

„От древното седалище на сръбските патриарси призоваваме (за) Божията благословия върху всички хора с добра воля, молейки се на Господ да дари на всички мир, разбирателство и братска любов", каза патриарх Порфирий от Печката патриаршия (която се намира в днешния косовски град Пея (Печ) – бел. ред.) и публикува снимки в профилите си във Фейсбук и Инстаграм.

Пастор Марк Бърнс обяви в своя профил във Фейсбук, че идва в Косово не за да задълбочава разделенията или да отваря наново рани, а за да изслуша и да покаже уважение към достойнството на всяка общност.

„Влизам в Косово заедно с Негово Светейшество патриарх Порфирий в момент от дълбоко духовно и историческо значение", написа Бърнс, като публикува видео с главата на СПЦ.

Той каза, че като духовен дипломат вярва, че мирът изисква повече от думи – изисква смелост да се преминават граници, да се навлиза в трудни и чувствителни райони, да се изслушват общности, чието страдание често се пренебрегва, и да се застане в защита на достойнството на всеки човешки живот.

Патриарх Порфирий и пастор Бърнс ще посетят утре манастира Високи Дечани и други сръбски православни светилища в Косово, съобщи СПЦ.

Преди дни сръбският патриарх бе гост на приема в чест на 250-ата годишнина от Декларацията за независимост на САЩ, огранизиран от американското посолство в Белград. На приема присъстваха също сръбският президент Александър Вучич, министри от кабинета и дейци на управляващата Сръбска прогресивна партия.

Сърбия не признава обявената през 2008 г. независимост на бившата си област Косово. Двете страни водят диалог за нормализиране на отношенията си с посредничеството на ЕС от 2011 г. и постигнаха няколко споразумения, но не всички са приложени. Напредъкът по този процес е ключов за стремежите на двете държави към членство в ЕС.