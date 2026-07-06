Нов конфликт в Близкия изток може да тласне еврозоната в рецесия

Нов конфликт в Близкия Изток и разпродаване на американски активи са двата най-големи риска за еврозоната, които, ако съвпаднат, биха могли да тласнат валутния съюз в рецесия и да доведат инфлацията до близо 5 процента. Това се посочва в доклад на Европейския стабилизационен механизъм, публикуван и цитиран от Ройтерс.

В момента Европа има много повече ивестиции на финансовите пазари в САЩ, отколкото преди десетилетие, отчита ЕСМ. Обвързаността на икономиката на еврозоната с американската се е равнявала на 47 процента миналата година спрямо 18 процента през 2013 г., се посочва в първия годишен доклад на ЕСМ, озаглавен "Наблюдение на стабилността в еврозоната" (Euro Area Stability Watch).

"Нарастващата политическа несигурност, опасенията за дългосрочната фискална устойчивост и завишените оценки на акциите, основани на очаквания за печалби, свързани с изкуствения интелект, създават потенциал за внезапна корекция на цените на активите, произтичаща от САЩ", се посочва в доклада.

ЕСМ, кризисният фонд на еврозоната с обем над 430 млрд. евро, подчертава тази уязвимост, както и възможността за нов енергиен шок в Близкия изток.

Войната в Иран оказа значително влияние върху световните енергийни пазари и веригите за доставки заради продължилото четири месеца затваряне на Ормузкия проток. Преговарящите на САЩ и Иран все още не са постигнали споразумение за траен мир след временно споразумение от миналия месец.

Ако и двата риска се осъществят, БВП на еврозоната може да се повиши само с 0,6 на сто през 2026 г. и да се свие с 0,4 на сто през 2027 година, предупреждава ЕСМ.

"Еврозоната има големи и нарастващи портфейлни инвестиции в САЩ. Към края на 2025 г. в САЩ са били съсредоточени почти половината от общите глобални портфейлни активи на еврозоната - 59 процента от акциите и 36 процента от дълга, в сравнение с приблизително една трета през 2013 г.", се посочва в доклада.

"Следователно, съществено преоценяване на американските активи би довело до значителни преки загуби за европейските инвеститори", подчертават експертите, съобщава БТА..