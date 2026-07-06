Българска фирма получи 4 млн. евро от измамена корабна компания в Гърция

Българска фирма получи по сметка 4 млн. евро от измамена корабна компания в Гърция. Дирекцията за киберпрестъпления в Гърция е идентифицирала двама чужденци, замесени в случай на онлайн измама от типа „Компрометиране на бизнес имейли" с особено висока стойност, съобщи гръцката полиция.

Това е юридическото лице, което се явява бенефициент на банковата сметка, където са преведени измамните пари, както и лицето, участващо в нейното управление.

Срещу тях е образувано дело за съответните престъпления компютърна измама, особено в големи размери, и незаконен достъп до информационна система или данни.

Чрез координирани действия от страна на ръководители на Дирекция „Прокуратура за киберпрестъпления", в сътрудничество с Органа за борба с изпирането на пари, Дирекция „Международно полицейско сътрудничество" (отдел „Европол") и участващите банкови институции, стана възможно пълното възстановяване на изтеглените средства в размер на 4 000 000 евро.

Разследването по случая започнало след жалба, подадена през август 2025 г. от представител на гръцка корабна компания, относно компютърна измама срещу компанията. Неизвестни извършители са получили незаконен достъп до електронна кореспонденция между компанията и сътрудничеща банкова институция в чужбина и, използвайки подвеждащ имейл адрес, наподобяващ корпоративния, както и фалшиви платежни нареждания, са успели да преведат сумата от 4 000 000 евро по банкова сметка на компания, базирана в България.

В рамките на координирани действия и сътрудничество първоначално е постигнато временно замразяване на средствата, а след това и пълното им възстановяване, предотвратявайки разделянето им и по-нататъшното им преместване към сметки на трети страни, като същевременно са установени гореспоменатите обвиняеми.

Преписката по делото е предадена на компетентния прокурорски орган.

Измамите с компрометиране на бизнес имейли (BEC) са сред най-разпространените форми на целенасочени електронни измами срещу бизнеса в световен мащаб. Извършителите получават достъп до или симулират корпоративни имейл акаунти, наблюдават комуникацията между бизнеса за продължителен период от време и се намесват в критичен етап от финансовите транзакции, като променят банковите данни, така че средствата да попаднат в контролирани от тях сметки.