Украйна обяви, че е поразила два танкера от сенчестия флот на Русия

Въоръжените сили на Украйна нанесоха удари в Азовско море по два кораба, принадлежащи към така наречения сенчест флот на Русия, заяви командващият украинските безпилотни сили Роберт Бровди, цитиран от Ройтерс.

В публикация в Телеграм Бровди написа, че всеки от тези плавателни съдове е транспортирал по около 7000 тона гориво от руското пристанище Таганрог към окупирания Крим.

Междувременно говорителят НА Кремъл Дмитрий Песков заяви, че позицията на президента на САЩ Доналд Тръмп по отношение на украинския конфликт е доста последователна, а всички измислици, че той променя мнението си, не отговарят на действителността.

Тръмп разговаря с руския президент Владимир Путин в продължение на близо 90 минути по телефона в събота, преди срещата на върха на НАТО тази седмица в Турция. Тръмп разговаря и с украинския президент Володимир Зеленски, с когото също така ще се срещне на срещата на върха на НАТО в Анкара, посочва Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че дипломатическите усилия на Тръмп, който по време на предизборната си кампания обеща да сложи бързо край на войната в Украйна, бяха до голяма степен преустановени, докато Вашингтон беше фокусиран върху войната с Иран.

"Президентът Тръмп, президентът на САЩ, има доста последователна позиция [по отношение на Украйна], а всички тези измислици, че той като ветропоказател променя мнението си, разбира се, не отговарят на действителността", каза днес Песков пред журналисти.

Говорителят на Кремъл допълни, че много важно е и това, че Тръмп е готов да изслушва информацията, която му предоставя руският лидер Владимир Путин.

"Той [Тръмп] е последователен, убеден в своето разбиране за случващото се [в Украйна], но най-важното е, че е отворен да изслуша от Путин информацията, която му се предоставя", отбеляза Песков.

Говорителят на Кремъл посочи, че президентите на Русия и САЩ Владимир Путин и Доналд Тръмп са наясно, че контактите им ще продължат в най-близко бъдеще.Така Песков коментира информацията, че руският и американският лидери уж са се договорили да проведат телефонен разговор, след като Тръмп се срещне с Владимир Зеленски на срещата на върха на НАТО, предаде ТАСС, цитирана от БТА.

Във връзка със съвместни руско-китайски военни учения говорителят на Кремъл отбеляза, че те не са насочени срещу никого, срещу някоя държава от региона. По думите на Песков "сътрудничеството в такава важна и отговорна област между Русия и Китай е много важен фактор, който допринася за предвидимостта и сигурността в региона".

Коментирайки учебния пуск от Китай на стратегическа ракета с подводно базиране, говорителят на Кремъл посочи, че Китай има суверенното право да изпитва ракетите си и да развива своя военен потенциал. "Китай не представлява заплаха за нито една държава в региона, нито за когото и да било по света, и Китай е наш голям съюзник и стратегически партньор", посочи Песков.