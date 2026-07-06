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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23175904 www.24chasa.bg

Земеделци блокираха границата с Гърция

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Фермери. Снимка: Pixabay

Недоволни земеделски производители блокирахме на три пъти днес граничния преход с Гърция "Ивайловград - Кипринос" с искане за разрешаването на трафика през бившия пункт на автомобили с тегло над 3,5 тона. Това съобщи организаторът на протеста Христо Парасарев. По неговите думи спирането на трафика е било за периоди от четвърт до половин час. Стопаните са дошли на пътя с техниката си.

В най-интензивния земеделски сезон ограничението на практика не позволява реализирането на продукти от нашите стопани на съседния гръцки пазар, каза Парасарев. Той допълни, че от това страдат не само фермерите, но и туристическият бранш, тъй като рестрикцията важи и за големите автобуси.

Още веднага след приемането ни в Шенген направихме подписка пътят да бъде отворен за всички видове транспорт, но тогава от Агенция "Пътна инфраструктура" ни отговориха, че движението към и от Гърция е регламентирано със спогодба между двете държави от 2007 година, каза Парасарев, цитиран от БТА.

Протестиращите планират идната неделя за осъществят пълна блокада на граничния преход.

Фермери. Снимка: Pixabay

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