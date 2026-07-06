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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23176099 www.24chasa.bg

САЩ връщат в Полша изтеглени наскоро войски

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На Полша често й се налага да вдига бойни самолети във въздуха.

САЩ потвърдиха, че американските войски, които бяха изтеглени от Полша, ще се върнат в рамките на няколко седмици, заяви днес полският министър на отбраната Владислав Кошиняк-Камиш, цитиран от Ройтерс.

Броят на американските военнослужещи в Полша ще бъде запазен „почти на предишните нива", каза Камиш през май, като благодари на президента Доналд Тръмп за обявеното от него разполагане в страната на 5000 допълнителни войници.

Освен това, в началото на юни, министърът на отбраната заяви, че е отправил до своя американски колега Пийт Хегсет официално предложение за създаване на нова постоянна база на американските сили в Полша, припомня БТА.

На Полша често й се налага да вдига бойни самолети във въздуха.

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