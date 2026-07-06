Двете мегаяхти за близо 1 милиард долара на шейх Мансур акостираха край Паксос

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Истинска атракция предизвикаха край гръцкия остров Паксос двете мегаяхти, свързвани с шейх Мансур бин Зайед Ал Нахаян - вицепрезидент и заместник министър-председател на Обединените арабски емирства, както и собственик на английския футболен клуб Манчестър Сити.

След като през последните дни плаваха край Кефалония, Корфу и Сивота, двете впечатляващи яхти акостираха край Паксос, привличайки погледите на местни жители и туристи.

Основната яхта BLUE е истински плаващ дворец с дължина 160 метра и приблизителна стойност над 600 милиона долара. Тя е сред най-големите и най-луксозните частни яхти в света. На борда работят около 80 души екипаж, а плавателният съд разполага с всички удобства за настаняване на десетки VIP гости.

До нея плава и придружаващата яхта FLYING FOX с дължина 136 метра, оценявана на около 400 милиона долара. Тя разполага с екипаж от 55 души и се използва като спомагателен кораб по време на пътуванията на шейха.

Общата стойност на двете яхти се оценява на близо 1 милиард долара, което ги превръща в една от най-впечатляващите частни флотилии, появявали се в гръцки води.

Присъствието им край Паксос предизвика голям интерес сред туристите и местните жители, които не пропуснаха възможността да снимат гигантските плавателни съдове.