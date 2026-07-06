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Национален комитет на Съвета за мир на Тръмп заяви готовност да поеме Газа

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Логото на Съвета за мир на Тръмп СНИМКА: Екс/@BoardOfPeace

Националният комитет за управление на Палестина, създаден от Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, заяви днес, че е готов да поеме административния контрол над ивицата Газа, след като палестинското движение „Хамас" обяви разпускането на своите ръководни органи, предаде Франс прес.

„Заявяваме, че Националният комитет за управление на Газа е напълно подготвен да поеме своите правомощия веднага щом бъдат осигурени необходимите средства и оперативни възможности", написа в Екс председателят на комитета Али Шаат, пише БТА. 

Развитието идва на фона на съобщения от двама представители на „Хамас", че движението се подготвя да разпусне административната структура, която управлява ивицата Газа от близо 20 години. Според тях решението предвижда 15-членният управленски комитет да бъде разформирован и да бъде назначено временно ръководство, избрано с консенсус, което да координира управлението до официалното поемане на властта от Националния комитет.

Инициативата на „Хамас" се разглежда като потенциална повратна точка в историята на движението, което пое контрола над Газа през 2007 г. след сблъсъци с „Фатах" – политическата формация на президента на Палестинската автономна власт Махмуд Абас, базирана в Рамала на Западния бряг.

Според изявление на представител на „Хамас", движението е решило да разпусне управляващия комитет и да назначи фигура с общо съгласие, която временно да ръководи процесите до встъпването в длъжност на новия административен орган.

По-късно днес администрацията на „Хамас" в Газа съобщи, че ще даде „важна пресконференция", а палестински движения със седалище в Кайро са приветствали решението, определяйки го като стъпка, която улеснява поемането на управлението от новия комитет.

На този фон разпускането на управляващата структура отваря възможност Националният комитет начело с Али Шаат да поеме контрола над територията. Комитетът е създаден от Съвета за мир на президента Доналд Тръмп, но до момента не е успял да встъпи реално в длъжност и остава извън Газа.

Още в първите месеци след началото на войната между Израел и „Хамас", започнала след нападението на 7 октомври 2023 г., движението беше заявило готовност да се оттегли от управлението на анклава и да прехвърли властта на друг палестински орган. Въпреки това обсъжданията за бъдещото управление продължават от месеци без окончателно решение, като ключов спорен въпрос остава евентуалното разоръжаване на „Хамас", което движението обвързва с по-широка политическа рамка, неприемлива за Израел.

Логото на Съвета за мир на Тръмп СНИМКА: Екс/@BoardOfPeace

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