Четирима бяха убити при израелски удар в Южен Ливан

Четирима души са били убити днес при израелски удар с дрон по превозно средство в Набатие, Южен Ливан, съобщи ливанската държавна Национална новинарска агенция (ННА), цитирана от Ройтерс.

Според представители на ливанските служби за сигурност това е най-смъртоносната подобна атака от няколко седмици.

Израелската армия заяви, че проверява информацията. Израел е окупирал част от Южен Ливан в рамките на войната с "Хизбула", която започна на 2 март, когато проиранската групировка откри огън по Израел, след като Иран беше подложен на атака от страна на САЩ и Израел.

Интензивността на военните действия намаля миналия месец, тъй като Иран настояваше за прекратяване на огъня в Ливан по време на преговорите със САЩ, и Израел намали атаките си в Ливан по искане на Вашингтон.

Временното споразумение между САЩ и Иран, подписано миналия месец, изисква от двете страни и техните съюзници да прекратят военните операции на всички фронтове, включително в Ливан, припомня БТА.

Междувременно президентът на Ливан Жозеф Аун каза днес, цитиран от Франс прес, че израелската окупация на южната част на страната пречи на разполагането на ливанската армия в района, докато двете страни се готвят да приложат споразумение, предвиждащо разполагането на ливанската армия и постепенното изтегляне на израелските въоръжени сили.

Според изявление на канцеларията му Аун е подчертал необходимостта да се окаже натиск върху Израел да изтегли силите си, "тъй като продължаването на окупацията подкопава легитимността на (ливанската) държава и пречи на разполагането на армията, както и на полагането на основите за постигане на справедлив и траен мир".