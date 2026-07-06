Великобритания санкционира седмина, свързани с убийството на Навални

Великобритания въведе санкции срещу седем лица и две научни институции, свързани с руската програма за химически оръжия, като ги обвинява в участие в разработването на токсични вещества, използвани при отравянето на руския опозиционен активист Алексей Навални, съобщава Ройтерс.

Навални се почувства тежко зле по време на полет над Сибир през 2020 г., а западни лаборатории по-късно установиха, че е бил отровен с нервнопаралитично вещество от типа Новичок. Москва отхвърля обвиненията, че руската държава стои зад отравянето и че е използван токсин, свързван с определени видове отровни дървесни жаби, пише БТА.

Британското правителство посочва, че част от санкционираните са участвали в разработката както на веществата от групата „Новичок", така и на епибатидин – силно токсично химично съединение, за което Лондон твърди, че е било използвано срещу Навални.

Външната министърка на Обединеното кралство Ивет Купър заяви, че повторната употреба на химически оръжия от Русия представлява нарушение на международното право и сериозна заплаха за глобалната сигурност.

По думите ѝ, от атаката с нервнопаралитични вещества в Солсбъри до използването на епибатидин в Сибир, както в случаите с Сергей Скрипал и дъщеря му Юлия Скрипал, както и смъртта на Доун Стърджис, Русия продължава да използва крайно опасни методи, причиняващи смърт и страдания, включително и в контекста на войната в Украйна.

Руското посолство в Лондон към момента не е отговорило на запитване за коментар относно новите санкции.

Преди няколко дни Съветът на ЕС санкционира още шестима руснаци заради отравянето опозиционера Алексей Навални преди две години. Те са участвали в разработването на химически оръжия, включително отровата епибатидин, с която о бе открито в проби, взети от тялото на Навални след смъртта му в руска наказателна колония.

Санкционираните днес са учени и изследователи във военната област. Някои от тях са работили за Научния център "Сигнал", където са изследвали и са публикували статии за синтеза на епибатидин, и така са участвали в разработването на това химическо оръжие. Сред прибавените в списъка са ръководителят на лабораторията на научния център Игор Бабкин; Ирина Деревягина, анализатор по химически изследвания в руския Държавен изследователски институт по органична химия и технологии – централна част от руската програма за химически оръжия; Михаил Гуцалюк, ръководител на отдела за организация на научната работа и за подготовка на служители във Военната академия за радиологична, химическа и биологична защита.

Санкциите на ЕС заради употребата и разпространението на химическо оръжие се прилагат за общо 31 лица и 6 организации, се допълва в съобщението. На 15 юни Съветът на ЕС за пореден път разшири санкциите срещу Русия, като включи в списъка на обхванатите една организация и 15 лица, в това число руски съдии и прокурори, както и служители на правоохранителните власти, Федералната служба за сигурност и лекари, за участието им в преследването, отравянето и смъртта на Навални.