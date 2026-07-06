„Росатом" връща служителите в иранската атомна електроцентрала „Бушехр"

„Росатом" планира да изпрати отново служители в иранската атомна електроцентрала „Бушехр" от средата на този месец, заяви днес ръководителят на руската държавна компания Алексей Лихачов, цитиран от Ройтерс.

„Росатом", която строи два нови блока в АЕЦ „Бушехр", евакуира стотици свои служители, след като на 28 февруари САЩ и Израел започнаха война срещу Иран, пише БТА.

През март от централата заявиха, че атаките представляват пряка заплаха за ядрената безопасност, след като Международната агенция за атомна енергия заяви, че Иран го е информирал за пореден удар в близост до Бушер, трети подобен инцидент за десет дни, без да са нанесени щети на работещия реактор и да не е съобщено за изпускане на радиация.

След това руското външно министерство призова за „недвусмислено и твърдо осъждане" на нападението близо до Бушер.

„Надяваме се, че като получим навременна и обективна информация директно от иранските власти за случващото се на място, генералният директор на МААЕ ще може незабавно и недвусмислено да предаде просто послание на агресорите: "Време е да спрете!", заяви говорителят на министерството Мария Захарова.

В средата на април ръководителят на Лихачов заяви днес, че в иранската АЕЦ "Бушер" са останали само 20 от служителите на руската държавна ядрена компания - ден след като компанията съобщи, че е започнала последния етап от евакуацията.

Лихачов заяви, че "Росатом" трябва да бъде "колкото се може по-подготвена" за възобновяване на строителството на втория и третия блок, когато това стане възможно, и подчерта, че то остава приоритет.