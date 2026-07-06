Украински дронове поразиха руския град Омск на 2700 км от фронта чак в Сибир

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Губернаторът на руската Омска област Виталий Хоценко заяви, че регионът в Западен Сибир е бил атакуван от украински дронове, предаде Ройтерс.

В публикация в Телеграм Хоценко написа, че няколко дрона са достигнали „северната промишлена зона на Омск“, който се намира на около 2700 километра от територията, контролирана от Украйна, близо до руската граница с Казахстан.

Губернаторът заяви, че щетите от атаката се изясняват и че аварийните служби работят за „ликвидиране на последиците“ от удара, пише БТА.

Той не уточни къде точно е бил нанесен удара, но в северните покрайнини на Омск се намира нефтопреработвателният завод на „Газпромнефт“, който е най-големият в Русия.

Украйна засилва кампанията си от удари срещу руските нефтопреработвателни заводи, което води до остър недостиг на гориво в цялата страна.

Ръководителят на украинския Център за борба с дезинформацията към Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Андрий Коваленко потвърди, че украинските въоръжени сили са атакували нефтопреработвателния завод в Омск.

„Нефтопреработвателният завод в Омск, един от ключовите обекти за преработка на петрол в Русия, който се намира далеч от Украйна, е бил ударен. Той ще преустанови дейността си“, написа Коваленко в Телеграм.

По-рано днес Укринформ съобщи, че подразделения на украинските въоръжени сили са нанесли удари по три нефтопреработвателни завода в Русия, място за разполагане на вражеска ракетна бригада, както и по петролни терминали във временно окупирания Крим и в руската Ленинградска област.

Русия заяви още, че е свалила през нощта 519 украински дрона над близо двадесет области, включително над Крим, където беше убит един човек.

"През нощта системите за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 519 украински дрона", каза Министерството на отбраната на Руската федерация.

Украйна порази балтийските пристанища Висоцк и Уст-Луга, изнасящи голямо количество петрол, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, като уточни, че при последните украински атаки в областта са били свалени 56 дрона.

Украинските атаки с дронове бяха предприети на фона на руските бомбардировки в Киевска област, които отнеха живота на най-малко 10 души.

Атаките на Украйна бяха насочени към Московска област, където 11 дрона, изстреляни срещу Москва бяха унищожени, а над Ленинградска област бяха свалени 56 дрона, съобщиха местни власти.

Украински дронове бяха свалени и над Кримския полуостров, където жителка на град Керч изгуби живота си при "вражеска атака", написа назначеният от Москва губернатор на Крим Сергей Аксьонов. Той уточни, че още двама души са били ранени.

В същата област електроснабдяването на Севастопол, разположен на Черноморското крайбрежие, беше прекъснато поради украинска атака срещу енергийната инфраструктура в покрайнините на града, заяви руският губернатор на Севастопол Михаил Развожаев.

Владислав Шапша, губернаторът на Калужка област, намираща се на близо 190 километра южно от Москва, заяви, че дронове са ударили промишлено съоръжение в окръг Дзержински, при което е избухнал пожар.

В Ярославска област, разположена на повече от 300 километра североизточно от Москва, бяха ранени двама души при "масирана украинска атака с дронове", от които повече от 70 бяха свалени, посочи областният губернатор Михаил Евраев.

От началото на войната през 2022 г. Русия нанася редовно удари срещу Украйна, която от своя страна изстрелва дронове срещу руската енергийна инфраструктура, която помага на Москва да финансира войната си.

Преговорите с посредничеството на САЩ за слагане на край на войната в момента с в застой.