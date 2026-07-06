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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23176976 www.24chasa.bg

Русия атакува бензиностанция в Украйна с три дрона „Шахед“

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Военен ирански дрон "Шахед" Иран СНИМКА: frontierindia

Руските въоръжени сили са нанесли удари с дронове по бензиностанция на държавната петролна компания на Азербайджан СОКАР (SOCAR) в Николаевска област, в Украйна, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ. 

Украинският клон на СОКАР потвърди, заявявайки, че три безпилотни летателни апарата тип „Шахед“ са атакували бензиностанцията на улица „Одеска“ 2А в село Нечаяне, Николаевска област. В резултат на удара е повредена административната сграда на станцията.

Според компанията, благодарение на превантивните мерки, стриктното спазване на инструкциите за безопасност по време на въздушни тревоги и наличието на убежище, са избегнати по-сериозни последици. Тъй като всички служители са били в убежището по време на атаката, никой не е пострадал.

През последните дни руската армия нанася масирани въздушни удари по бензиностанции в различни региони на Украйна.

Миналото лято две бензиностанции на СОКАР в село Березина, в Житомирска област, претърпяха сериозни щети в резултат на експлозии, пише БТА. 

Освен това, на 8 август руските въоръжени сили атакуваха с дронове тип „Шахед“ петролна база на компанията в Одеска област. Ударите предизвикаха пожар, като четирима души бяха сериозно ранени.

Военен ирански дрон "Шахед" Иран СНИМКА: frontierindia

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