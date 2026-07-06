Баку привика руския посланик заради ударената бензиностанция в Украйна

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Министерството на външните работи на Азербайджан съобщи, че е извикало руския посланик в Баку, за да изрази протест заради руски удар с дрон по бензиностанция, принадлежаща на държавната нефтена и газова компания СОКАР в украинската Николаевска област, предадоха Ройтерс и БТА.

Русия систематично нанася удари по украински бензиностанции в отговор на ескалиращата кампания на Киев срещу руската енергийна инфраструктура, което доведе до недостиг на гориво в редица руски региони.

По-рано руските въоръжени сили нанесоха удари с дронове по бензиностанция на държавната петролна компания на Азербайджан СОКАР (SOCAR) в Николаевска област, в Украйна, предаде азербайджанската новинарска агенция АЗЕРТАДЖ.

Украинският клон на СОКАР потвърди, заявявайки, че три безпилотни летателни апарата тип „Шахед" са атакували бензиностанцията на улица „Одеска" 2А в село Нечаяне, Николаевска област. В резултат на удара е повредена административната сграда на станцията.

Според компанията, благодарение на превантивните мерки, стриктното спазване на инструкциите за безопасност по време на въздушни тревоги и наличието на убежище, са избегнати по-сериозни последици. Тъй като всички служители са били в убежището по време на атаката, никой не е пострадал.

През последните дни руската армия нанася масирани въздушни удари по бензиностанции в различни региони на Украйна.

Миналото лято две бензиностанции на СОКАР в село Березина, в Житомирска област, претърпяха сериозни щети в резултат на експлозии.