Нетаняху призова САЩ да не продават изтребители Ф-35 на Турция

Израелският премиер Бенямин Нетаняху днес призова САЩ да не продават своите модерни изтребители Ф-35 на Турция, като изтъкна, че това би „нарушило баланса на силите" в региона, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Не мисля, че трябва да им се предоставят Ф-35 или двигатели за изтребителите им, защото това ще наруши баланса на силите в Близкия изток, който в крайна сметка се гарантира от израелското въздушно превъзходство, а също и, според мен, от позицията на Америка в Близкия изток", заяви Нетаняху в интервю за сутрешното предаване на „Фокс Нюз" „Фокс и приятели".

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, когото Нетаняху счита за свой близък съюзник, ще замине за Анкара по-късно днес, за да участва в срещата на върха на НАТО в Турция.