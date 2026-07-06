Тръмп: Краят на конфликта в Украйна е по-близо, отколкото хората осъзнават

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Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес на пресконференция, че разрешаването на конфликта в Украйна е „по-близо, отколкото хората осъзнават" и че ще обсъди въпроса за Украйна по време на срещата на върха на НАТО в Турция.

Тръмп изрази убеждение, че както Москва, така и Киев са решени да уредят конфликта в Украйна.

„Президентът на Русия Владимир Путин иска това да приключи. Казвам ви го много категорично", заяви американският лидер, коментирайки ситуацията около Украйна в разговор с журналисти в Белия дом.

Тръмп също така оцени високо телефонния разговор с Путин, проведен през уикенда. „Добър телефонен разговор", заяви американският президент. „Той иска да сложи край на това. И Украйна иска да сложи край на това. И ние водим преговори", каза Тръмп.

„И... Володимир Зеленски всъщност иска това да приключи сега", заяви американският президент.

„Ще отидем на [срещата на върха] на НАТО, и ще говорим [там] за това", каза още Тръмп. „Мисля, че ще постигнем това (да бъде сложен край на конфликта – бел. ред.)", добави той.

Доналд Тръмп е предложил на Владимир Путин съдействие за мир с Украйна, стана ясно вчера след 90-минутен телефонен разговор между двамата.

Според съветника на Кремъл Юрий Ушаков по време на разговора Путин е представил на Тръмп своята оценка за ситуацията на бойното поле в Украйна. Той е обяснил, че руските военни са докладвали в петък за превземането на стратегически важния град Константиновка.

Това твърдение обаче беше категорично отхвърлено в събота от украинския президент Володимир Зеленски и Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Оттам заявиха, че украинската армия продължава да контролира града в източната част на страната.

Украинският президент Володимир Зеленски също съобщи, че е провел телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп по случай Деня на независимостта на страната. По време на разговора той е подчертал необходимостта от американска решителност за прекратяване на войната с Русия.