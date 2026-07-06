Мистериозни метални сфери изплуваха на плаж в Австралия, май са от ракета

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Най-вероятно са контейнери за съхранение на гориво под високо налягане

Шест мистериозни метални топки, които бяха изхвърлени на австралийски плаж този уикенд, са от космическа ракета носител, твърдят експерти.

В петък службите за спешна помощ бяха уведомени за странното откритие на три причудливи сфери на плажа “Форест” в провинция Куинсланд.

Още един подобен сферичен предмет беше открит и в събота, а в неделя още два. Това накара властите в провинцията да ограничат пространство от 50 метра на плажа.

Освен това бяха разпратени предупреждения до хората, живеещи в близост до мястото, да не доближават металните топки, защото може да са опасни.

Австралийската космическа агенция (АКА) съобщи, че необичайните сфери вероятно са от чуждестранна ракета, която наскоро е навлязла обратно в атмосферата.

Обектите вероятно са съдове под налягане, които се използват за съхранение на гориво. Те са сред най-често срещаните космически отломки, които оцеляват след падането на космически апарати на земята.

АКА твърди, че е идентифицирала откъде са се взели космическите топки.

“Агенцията продължава да взаимодейства с международните власти, за да потвърди официално ракетата носител и състоянието на нейното изстрелване. Аварийните служби на Куинсланд са оценили обектите и са определили, че вече не са опасни”, съобщиха властите.

Съдовете под налягане на космически ракети носители са специализирани, високотехнологични контейнери, предназначени да съхраняват течни газове при екстремни налягания.

Основните им функции включват съхранение на криогенни горива като течен кислород и задържане на газове под налягане като хелий за захранване на двигателите.

Повече от 36 хил. парчета космически боклук с размер над 10 см се проследяват в орбита от международни агенции, докато милиони по-малки фрагменти също кръжат около Земята, но са твърде малки за радарите.

